Власти выделят из бюджета деньги, чтобы туристов в Карелии катали на воздушных шарах

Министерство экономического развития Карелии планирует меры господдержки бизнеса по организации полетов аэростатов для развлечения туристов.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» руководитель министерства Олег Ермолаев.

«Есть интерес по развитию полетов аэростатов у нас в Республике Карелия. Воздушных шаров. Мы также поддержим это направление и будем частично субсидировать затраты наших предпринимателей», — сказал Ермолаев.

За счет бюджета будут частично компенсироваться затраты на приобретение аэростатов.

Ранее в администрации Сортавалы рассказали, что коммерческая фирма планирует организовать полеты воздушных шаров. Местные власти предложили несколько территорий для запуска аэростатов.