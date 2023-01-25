Власти выделят из бюджета деньги, чтобы туристов в Карелии катали на воздушных шарах

Министерство экономического развития Карелии планирует меры господдержки бизнеса по организации полетов аэростатов для развлечения туристов.
Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» руководитель министерства Олег Ермолаев.
«Есть интерес по развитию полетов аэростатов у нас в Республике Карелия. Воздушных шаров. Мы также поддержим это направление и будем частично субсидировать затраты наших предпринимателей», — сказал Ермолаев.
За счет бюджета будут частично компенсироваться затраты на приобретение аэростатов.
Ранее в администрации Сортавалы рассказали, что коммерческая фирма планирует организовать полеты воздушных шаров. Местные власти предложили несколько территорий для запуска аэростатов.
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