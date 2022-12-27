«Вместе мы победим»: глава Карелии будет отдавать часть зарплаты участникам спецоперации

Артур Парфенчиков и в следующем году будет перечислять средства из зарплаты в фонд «Живой город».

Заявление об этом он написал сегодня. Об этом руководитель республики сообщил на своей странице в соцсети.

«Знаю, что так поступили все члены правительства и коллеги. Знаю, что и жители Карелии оказывают посильную помощь — за это отдельное спасибо. Средства пойдут на помощь нашим ребятам в зоне С. О. Побывав там, записал все позиции, которые требуются нашим бойцам. Всё отправим», — пишет Парфенчиков.

Глава Карелии напомнил, что основные закупки для участников спецоперации правительство делает на бюджетные средства.

«Но иногда приходят срочные просьбы — для таких целей и создан благотворительный фонд, который позволяет оперативно решать подобные вопросы, — отметил руководитель региона.

Ранее Парфенчиков подписал указ о присвоении участнику СВО звания «Человек года» в Карелии.