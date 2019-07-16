Вместо рынка на Кукковке появится зона отдыха

Работы по благоустройству территории бывшего рынка на улице Питкярантской уже идут, сообщили в администрации Петрозаводска.

Рабочие ООО "ОнегоДорСтой" продолжают реконструкцию бывшей торговой территории вблизи Питкярантской улицы. Здесь асфальтируется тротуар, размечены пешеходные дорожки, выставлены бортовые камни, выполнена отсыпка, восстанавливается участок автомобильного проезда.

Работы ведутся на средства программы поддержки местных инициатив.



администрация Петрозаводска

"В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" тут также обустроят спортивную площадку, будут выполнены замена грунта и работы по озеленению территории.

Предполагается установка ограждения вокруг новой территории отдыха, монтаж освещения", - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Напомним, в этом году на федеральные средства в Петрозаводске благоустраиваются шесть общественных территорий: аллея Отцов на Ключевой, парк Беличий остров, Березовая аллея, лестничный спуск к набережной Онежского озера от улицы Германа Титова, парк Железнодорожников и территория бывшего рынка вблизи улицы Питкярантской.