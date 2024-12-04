Внедорожник протаранил легковушку в центре Петрозаводска

Авария на перекрестке неравнозначных дорог произошла 4 декабря.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, днём 4 декабря в районе дома № 4 по улице Казарменской 51- летний водитель автомобиля Toyota при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил дорогу автомобилю Citroen.
Французский автомобиль двигался по главной дороге во встречном направлении. Машины получили механические повреждения.
Также в результате ДТП был травмирован 47 – летний водитель Citroen.
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