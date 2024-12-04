Внедорожник протаранил легковушку в центре Петрозаводска

Авария на перекрестке неравнозначных дорог произошла 4 декабря.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, днём 4 декабря в районе дома № 4 по улице Казарменской 51- летний водитель автомобиля Toyota при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил дорогу автомобилю Citroen.

Французский автомобиль двигался по главной дороге во встречном направлении. Машины получили механические повреждения.

Также в результате ДТП был травмирован 47 – летний водитель Citroen.