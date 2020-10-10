Внедорожник сгорел в поселке Карелии (ФОТО)

В поселке Ильинский Олонецкого района сгорел автомобиль Niva, сообщается в местном паблике пожарных-спасателей.

В минувшую субботу, 10 октября, в 11.10 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в поселке Ильинский на улице Лесная, во дворе дома №2 загорелся автомобиля "ВАЗ-21214".

Для ликвидации пожара привлекались пожарные поселка Ильинский и Олонца.

В 11.18 пожар ликвидирован. Пожарным удалось остановить огонь и спасти стоящие рядом постройки.

Фото паблика пожарных-спасателей Олонецкого района.