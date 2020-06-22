Вновь большое число заболевших коронавирусом выявлено в Карелии

За минувшие сутки 31 новый случай коронавируса подтвержден в Карелии, сообщили в оперштабе.
Среди 31 заболевшего COVID-19 за минувшие сутки: в Петрозаводске – 12 человек, в Муезерском – 4 человека, в Кондопоге – 1 человек, в Костомукше - 1 человек, в Сегежском районе – 3 человека (в Сегеже - 2, в поселке Надвоицы – 1), в Суоярви - 2 человека, в Кеми – 2 человека, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) - 1 человек, в Олонецком районе (поселок Ильинский) – 1 человек, в Прионежском районе (поселок Чална-1) – 1 человек, в Питкярантском районе (деревня Мансила) – 1 человек.
Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена еще у 2 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС.
Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии составило 1074 человека.
Выздоровели 447 человек, за последние сутки - 13: в Прионежском районе - 2, в Кондопоге - 1, в Петрозаводске - 7, а также 3 работника АО "ВАД".
Всего в Карелии проведено 68956 исследований (+1437 за сутки).
На самокарантине находятся 1689 (-181 за сутки).
В местах обсервации пребывают 34 человека (-5 за сутки).
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