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Вновь большое число заболевших коронавирусом выявлено в Карелии

Новости. Общество
08:54, 23 Июня 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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За минувшие сутки 31 новый случай коронавируса подтвержден в Карелии, сообщили в оперштабе.

Среди 31 заболевшего COVID-19 за минувшие сутки: в Петрозаводске – 12 человек, в Муезерском – 4 человека, в Кондопоге – 1 человек, в Костомукше - 1 человек, в Сегежском районе – 3 человека (в Сегеже - 2, в поселке Надвоицы – 1), в Суоярви - 2 человека, в Кеми – 2 человека, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) - 1 человек, в Олонецком районе (поселок Ильинский) – 1 человек, в Прионежском районе (поселок Чална-1) – 1 человек, в Питкярантском районе (деревня Мансила) – 1 человек.

Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена еще у 2 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии составило 1074 человека.

Выздоровели 447 человек, за последние сутки - 13: в Прионежском районе - 2, в Кондопоге - 1, в Петрозаводске - 7, а также 3 работника АО "ВАД".

Всего в Карелии проведено 68956 исследований (+1437 за сутки).

На самокарантине находятся 1689 (-181 за сутки).

В местах обсервации пребывают 34 человека (-5 за сутки).

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Комментарии

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Сеня
2020-06-23 09:20:54
вам какая разница? Вы же не верите в это....
кир
2020-06-23 09:01:00
Всё лето носить маски. Потом придёт вторая волна короны. :)
Дима
2020-06-23 10:25:37
кир, мало. Вроде как до зимы уже...
Горожанин
2020-06-23 10:13:13
кир, так многие все лето и носят. При том одну и ту же маску! В троллейбусе уже тошно смотреть на эти грязные портянки на подбородках. Сейчас-то маски продают везде, нет проблемы купить
кир
2020-06-23 11:15:45
Горожанин, наш человек не китаец, по другому не умеет и к дисциплине не привык. :)
Гость
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