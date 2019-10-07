09:07, 07 Октября 2019
Водитель ВАЗ устроила на перекрестке в Петрозаводске аварию с пострадавшими (ВИДЕО)
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ДТП с постртрадавшими произошло на перекрестке улица Куйбышева – проспект Ленина, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В минувшее воскресенье, 6 октября, в 18.31 наперекрестке ул. Куйбышева - пр. Ленина водитель, управляя автомобилем Lada Kalina, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем Lada Granta.
В результате столкновения пострадала 32-летня пассажирка Lada Granta. Ей назначено амбулаторное лечение.
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