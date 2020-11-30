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Водитель чуть не утопил "десятку" в реке в деревне Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
15:20, 01 Декабря 2020
фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в Олонце"
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Автомобиль съехал в кювет на берегу реки Олонка в Олонецком районе.

ДТП произошло сегодня, 1 декабря, в деревне Иммалица. Автомобиль "ВАЗ-2110" съехал в кювет и чуть не оказался в реке Олонка. У машины разбилось стекло со стороны водителя.

Очевидцы, выложившие в паблике "Подслушано в Олонце" фото поврежденной машины, сообщают, что водитель был пьян.

"Вот у нас как пьяный водитель катается по деревне Иммалица", - пишут в паблике.

В Госавтоинспекции Карелии данное происшествие пока не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что автомобиль ГИБДД улетел в кювет под Петрозаводском.

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