Водитель фуры получил травмы в групповом ДТП на трассе в Карелии (ФОТО)

Авария с участием трех автомобилей произошла в Пряжинском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В минувшую среду в 17:40 на 364 км федеральной автодороги "Кола" 53-летний водитель грузового автомобиля Renault Magnum с полуприцепом не учел дорожные и метеорологические условия и столкнулся с фургоном АФ, который двигался в попутном направлении. От удара фургон наехал на двигающийся в попутном направлении бортовой грузовик "ГАЗ". В результате ДТП травмы получил 33-летний водитель фургона. Жителю Санкт-Петербурга была оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

"Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей на неустойчивую погоду: перепады температур и осадки создают неблагоприятные дорожные условия. При таких условиях водителям необходимо выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не выполнять резких маневров и не создавать аварийных ситуаций своими действиями", - предупреждают в ГИБДД республики.

Ранее нетрезвый пенсионер в Карелии не рассчитал дистанцию и попал под грузовик.