Водитель Газели в Карелии сбил на повороте 81-летнюю пенсионерку

В Беломорске пожилая женщина попала в больницу после аварии.
По информации ГИБДД Карелии, авария произошла в Беломорске, в районе дома № 6 по улице Воронина 16 февраля в 19.10 вечера.
По предварительной информации, 41-летний водитель Газели, поворачивая налево, наехал на 81-летнюю женщину, переходившую проезжую часть.
В результате аварии пенсионерка попала в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее в Госавтоинспекции сообщили о сбитой в центре Петрозаводска юной девушке.
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