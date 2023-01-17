Водитель Газели в Карелии сбил на повороте 81-летнюю пенсионерку

В Беломорске пожилая женщина попала в больницу после аварии.

По информации ГИБДД Карелии, авария произошла в Беломорске, в районе дома № 6 по улице Воронина 16 февраля в 19.10 вечера.

По предварительной информации, 41-летний водитель Газели, поворачивая налево, наехал на 81-летнюю женщину, переходившую проезжую часть.

В результате аварии пенсионерка попала в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили о сбитой в центре Петрозаводска юной девушке.