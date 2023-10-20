Водитель и пассажир получили травмы, когда их авто перевернулось на дороге в Карелии

В Сегежском районе водитель не учел дорожные и погодные условия.
О дорожной аварии в Сегежском районе сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
ДТП произошло в субботу, 21 октября, в 21.20, на 2 километре автодороги «Подъезд к городскому пляжу». Там 57-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не учел дорожные и погодные условия, в результате его автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
В дорожной аварии травмы получил сам водитель и 46-летняя пассажирка.
Ранее мы сообщали о ДТП на востоке Карелии, где иномарка по колесо ушла в землю, слетев с дороги.
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