Водитель и пассажир получили травмы, когда их авто перевернулось на дороге в Карелии

В Сегежском районе водитель не учел дорожные и погодные условия.

О дорожной аварии в Сегежском районе сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в субботу, 21 октября, в 21.20, на 2 километре автодороги «Подъезд к городскому пляжу». Там 57-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не учел дорожные и погодные условия, в результате его автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

В дорожной аварии травмы получил сам водитель и 46-летняя пассажирка.

Ранее мы сообщали о ДТП на востоке Карелии, где иномарка по колесо ушла в землю, слетев с дороги.