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Водитель иномарки ночью на полном ходу сбил пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:52, 20 Марта 2022

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Пострадавший госпитализирован, его родные ищут свидетелей и виновника аварии.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, сегодня ночью, 20 марта в 1.22, на улице Чапаева, в районе дома №17, водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на пешехода 1997 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован. Проводится расследование.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» родные пострадавшего ищут свидетелей происшествия и самого виновника ДТП.

Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк».

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