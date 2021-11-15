Водитель иномарки в Карелии ушел в неуправляемый занос и попал в ДТП, где пострадали женщина с ребенком

В Пудожском районе в перевернувшейся машине пострадали женщина и 16-летняя девочка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 17 ноября, в 2.30 в Пудожском районе, 306 км автодороги «Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож», 39-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti при прохождении затяжного поворота неправильно выбрал скорость движения, допустив неуправляемый занос автомобиля, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП травмы получили пассажиры — 33-летняя женщина и 16-летняя девочка. Пострадавшим оказана медицинская помощь.