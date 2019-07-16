12:43, 16 Июля 2019
Водитель микроавтобуса, совершивший смертельное ДТП в Карелии, скончался в больнице
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По информации ГИБДД Карелии, смертельное ДТП произошло 12 июля на 168 км автодороги А-121 "Сортавала".
Ранее в ГИБДД Карелии сообщалось, что микроавтобус Renault Trafic столкнулся с легковым автомобилем KIA Optima. В страшном ДТП на месте погибли два человека. Еще один пострадавший скончался 14 июля в больнице.
По информации Следкома Карелии, третьим погибшим стал 56-летний водитель Renault Trafic.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
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