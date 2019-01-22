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Новости. Происшествия
08:53, 22 Января 2019
фото: https://pixabay.com

Водитель отвлекся и устроил ДТП в Петрозаводске

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Авария с участием двух иномарок случилась в столице Карелии.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, 21 января в 17.10 в районе дома №4 по Ключевскому шоссе 22-летний водитель Mercedes-Benz отвлеклась от управления автомобилем и врезался в стоящий у края проезжей части Chevrolet.

"Телесные повреждения получили 27-летний водитель автомобиля Chevrolet и 24-летний пассажир автомобиля Mercedes-Benz. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение", - отметили в службе.

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