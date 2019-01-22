Водитель отвлекся и устроил ДТП в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
Авария с участием двух иномарок случилась в столице Карелии.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, 21 января в 17.10 в районе дома №4 по Ключевскому шоссе 22-летний водитель Mercedes-Benz отвлеклась от управления автомобилем и врезался в стоящий у края проезжей части Chevrolet.
"Телесные повреждения получили 27-летний водитель автомобиля Chevrolet и 24-летний пассажир автомобиля Mercedes-Benz. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение", - отметили в службе.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
17.01.2019, 06:40
16.01.2019, 12:25
20.01.2019, 19:40
21.01.2019, 10:37
17.01.2019, 11:07
Аналитика
18.01.2019 14:35
Обществоведение
Власти Карелии рассказали, как будут развивать систему образовательных учреждений республики.
18.01.2019 14:27
18.01.2019 13:51
18.01.2019 11:00
16.01.2019 12:25
Чтиво
21.01.2019 16:38
Личное мнение
Как "курильский консенсус" помог российской власти выпустить из общества пар.
16.01.2019 16:00
11.01.2019 15:22
Медиа
21.01.2019 12:29
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии