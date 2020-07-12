Водитель пассажирского автобуса в Петрозаводске оштрафован "за перегруз"

Водитель автобуса, следующий по маршруту "Петрозаводск - Каскесручей", привлечен к административной ответственности, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В субботу, 11 июля, автоинспекторы остановили автобус, следующий по маршруту "Петрозаводск - Каскесручей", в котором число пассажиров превышало количество мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства.

В отношении водителя составлен административный материал.

в ГИБДД напоминают, что в автобусе, оборудованном ремнями безопасности, пассажиры должны быть пристегнуты.