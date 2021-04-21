Водитель потерял сознание за рулем и улетел в кювет на трассе в Карелии

Житель Североморска стал виновником ДТП, в которой пострадала 71-летняя пассажирка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую среду, 21 апреля, в 20:20 на 467км федеральной автодороги «Кола» 35-летний водитель автомобиля Suzuki из Североморска во время движения потерял сознание и съехал в кювет.

В результате ДТП травмы получила его 71-летняя пассажирка - жительница Мурманской области. Пенсионерка была доставлена в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее водитель улетел в кювет и перевернулся на шоссе в Петрозаводске.