Водитель потерял сознание за рулем и улетел в кювет на трассе в Карелии

Житель Североморска стал виновником ДТП, в которой пострадала 71-летняя пассажирка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
В минувшую среду, 21 апреля, в 20:20 на 467км федеральной автодороги «Кола» 35-летний водитель автомобиля Suzuki из Североморска во время движения потерял сознание и съехал в кювет.
В результате ДТП травмы получила его 71-летняя пассажирка - жительница Мурманской области. Пенсионерка была доставлена в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее водитель улетел в кювет и перевернулся на шоссе в Петрозаводске.
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