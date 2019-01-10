Водитель, снесший "звездные ворота" на Кирова, устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

На улице "Правды" 19-летний водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В Петрозаводске 8 января в 19.55 в районе дома №19 по улице Правды 19-летний водитель, не имея права на управления транспортным средством, управляя автомобилем "ВАЗ-2115", совершил столкновение с автомобилем Honda CR-V.

В результате происшествия травмированы два человека: сам виновник ДТП – 19-летний водитель автомобиля "ВАЗ" и 32-летний водитель автомобиля Honda.

Как рассказали "Столице на Онего" в ГИБДД Петрозаводска, виновником аварии на улице "Правды" стал юнец, который 23 декабря устроил дрифт на площади Кирова и снес "звездные ворота".

Водитель, сбивший новогоднюю конструкцию на площади Кирова, получил наказание в виде административного ареста на срок 9 суток и встретил Новый год в камере временного задержания.

По информации Госавтоинспекции, выйдя из-под ареста, молодой человек вновь сел за руль и теперь уже устроил ДТП, в котором пострадали люди. За данное нарушение ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что, если молодой человек все-таки решит получить водительские права, то данные нарушения не станут ему в этом препятствием.