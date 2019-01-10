Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
11:24, 10 Января 2019
фото: ГИБДД Петрозаводска

Водитель, снесший "звездные ворота" на Кирова, устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

Загрузка...

На улице "Правды" 19-летний водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В Петрозаводске 8 января в 19.55 в районе дома №19 по улице Правды 19-летний водитель, не имея права на управления транспортным средством, управляя автомобилем "ВАЗ-2115", совершил столкновение с автомобилем Honda CR-V.

В результате происшествия травмированы два человека: сам виновник ДТП – 19-летний водитель автомобиля "ВАЗ" и 32-летний водитель автомобиля Honda.

Как рассказали "Столице на Онего" в ГИБДД Петрозаводска, виновником аварии на улице "Правды" стал юнец, который 23 декабря устроил дрифт на площади Кирова и снес "звездные ворота".

Водитель, сбивший новогоднюю конструкцию на площади Кирова, получил наказание в виде административного ареста на срок 9 суток и встретил Новый год в камере временного задержания.

По информации Госавтоинспекции, выйдя из-под ареста, молодой человек вновь сел за руль и теперь уже устроил ДТП, в котором пострадали люди. За данное нарушение ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что, если молодой человек все-таки решит получить водительские права, то данные нарушения не станут ему в этом препятствием.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирилл
2019-01-10 13:39:34
никак не получается отъехать от площади Кирова дальше чем на 100м %)
Евгений
2019-01-10 13:16:14
Сделал репост - сел в тюрьму; уничтожил городское имущество, стал виновником ДТП, в котором пострадали люди (не имея водительского удостоверения) - штраф до 15 тысяч. Ей богу - дебильность дебильностью дебильность погоняет! :)
Андрей Дубенский
2019-01-10 12:50:29
Полный Пэ... Недопесок без прав калечит людей и получает штраф... а потом, как обещали, и права. Как в мультике - "заплати и лети"...
кир
2019-01-10 12:18:24
Косит под мажора, а законы не препятствуют.
holden321
2019-01-10 11:48:55
Возможно для него эти наказания только повод для гордости.
Передайте кто-нибудь ему, что он есть на самом деле.
Беня
2019-01-10 11:46:09
Уже давно пора сделать не педагогично, куда папаша смотрит?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.01.2019, 09:36
ФОТО и ВИДЕО: Иномарка протаранила полицейский автомобиль в центре Петрозаводска
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
07.01.2019, 16:16
ФОТО: Посмотрите, как выросли цены на бензин в Петрозаводске
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
07.01.2019, 11:05
Стали известны подробности о состоянии здоровья полицейского, автомобиль которого протаранили в Петрозаводске
09.01.2019, 15:41
Стало известно, с какими мотивировками судьи Верховного суда РФ отменили собственное решение об оправдании Алиханова

Аналитика

09.01.2019 15:08
Тема недели
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 11
Тот беспредел, который устроили Девлету Алиханову, не отменяет главного – он признан невиновным.
Дорогое китайское удовольствие 2
09.01.2019 11:15
"Городскую администрацию уничтожают ради удобства чиновников"
09.01.2019 10:20
Хроника ушедшего времени: Главные события 2018-го 3
29.12.2018 17:12
Независимость судей остается невостребованной 10
29.12.2018 17:11
Вся аналитика

Чтиво

09.01.2019 10:33
Личное мнение
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами" 4
Мы решили перепечатать блог Александра Фукса про Девлета Алиханова и чудовищную историю с отменой решения о его оправдании.
"Пощады не будет никому" 7
29.12.2018 16:11
Большая мечта маленького футболиста
29.12.2018 11:05
"У нас пустых дней не бывает" 3
27.12.2018 09:59
архив чтиво

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
Новое
Сегодня 14:36
все фото и видео

Опрос

Где и как вы провели новогодние каникулы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»