Водитель уснул за рулем и врезался в столб на трассе в Карелии

В ДТП на федеральной трассе «Сортавала» из-за уснувшего водителя пострадал пассажир.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую среду, 19 мая, в 11:55 на 266 км + 247 м федеральной автодороги «Сортавала» 67-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Niva. в утомленном состоянии, уснул во время движения. В результат он улетел в кювет и врезался в опору уличного освещения.

В ДТП пострадал 63-летний пассажир. Он был госпитализирован.

Ранее в Карелии самосвал оказался в кювете и врезался в скалу.