Водитель, устроивший ДТП на встречке в Петрозаводске, был пьян

В Госавтоинспекции столицы Карелии рассказали подробности аварии на перекрестке улиц Боровая и Халтурина.

За рулем отечественного автомобиля, который в минувший четверг, 22 сентября, в 15.20 врезался в иномарку на перекрестке улиц Боровая и Халтурина, находится нетрезвый 49-летний водитель. Проведенное освидетельствование подтвердило состояние опьянения у водителя ВАЗа, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Напомним, судя по видео, автомобиль ВАЗ, поворачивавший с улицы Халтурина направо, частично выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ехавшей по улице Боровая иномаркой Kia.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк».