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Водитель в Петрозаводске спровоцировал жесткое ДТП и скрылся с места происшествия (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:53, 01 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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В центре Петрозаводска иномарка, уходя от столкновения, попала в ДТП.

Сегодня на проспекте Александра Невского, в районе пересечения с улицей Машезерской, в 8.59 произошло ДТП с участием легковых автомобилей Ford Focus и Chevrolet Cruze, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

Chevrolet двигался по проспекту Александра Невского вверх. Судя по видео, на перекрёстке, уходя от столкновения с выехавшим со второстепенной дороги автомобилем, водитель Chevrolet предпринял маневр вправо, после чего выехал на угол перекрёстка и врезался в остановившийся на улице Машезерской Ford Focus.

От столкновения Ford Focus отбросило на тротуар.
ДТП попало в обективы камер наружного наблюдения компании "Сампо.ру" и "Ситилинк".

 

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Комментарии

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paramparam
2021-04-01 14:11:58
Не скрылся же, встал подальше.
Leopol'd
2021-04-01 14:11:14
Так он и не скрылся. Освободил проезд, парканулся.
Generalus87
2021-04-01 13:58:06
Перед пешеходником скорость сбрасывать не нужно?
Гость
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