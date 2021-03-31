Водитель в Петрозаводске спровоцировал жесткое ДТП и скрылся с места происшествия (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска иномарка, уходя от столкновения, попала в ДТП.

Сегодня на проспекте Александра Невского, в районе пересечения с улицей Машезерской, в 8.59 произошло ДТП с участием легковых автомобилей Ford Focus и Chevrolet Cruze, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

Chevrolet двигался по проспекту Александра Невского вверх. Судя по видео, на перекрёстке, уходя от столкновения с выехавшим со второстепенной дороги автомобилем, водитель Chevrolet предпринял маневр вправо, после чего выехал на угол перекрёстка и врезался в остановившийся на улице Машезерской Ford Focus.

От столкновения Ford Focus отбросило на тротуар.

ДТП попало в обективы камер наружного наблюдения компании "Сампо.ру" и "Ситилинк".