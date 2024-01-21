Водитель в Сегеже отправил свое авто в сугроб, чтобы избежать ДТП с пешеходом

Инцидент произошел днем 22 числа на улице Антикайнена.
В понедельник, 22 января, на улице Антикайнена в Сегеже водитель легковушки чуть не сбил пешехода.
Происшествие случилось на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 13.
Автомобилист, чтобы избежать столкновения, отправил машину в сугроб.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как гость Карелии направил иномарку с тремя пассажирами в «лоб» лесовозу.
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