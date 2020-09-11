Водителей Петрозаводска ожидают проверки на трезвость

Рейды пройдут сегодня и завтра, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Госавтоинспекция Петрозаводска 12 и 13 сентября проведет профилактические мероприятия по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".



За 8 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 9 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 10 получили травмы.



Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.