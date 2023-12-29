Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

Массовые проверки пройдут 5 января.
За 11 месяцев в Петрозаводске произошло 12 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 4 человека погибли, 16 — получили травмы. Об этом напомнили в городской Госавтоинспекции.
Как сообщили в источнике, в целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД, 5 января в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.
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