Водителей Петрозаводска проверят в выходные на трезвость

Массовые проверки водителей пройдут на дорогах столицы Карелии в субботу и воскресенье.

По сообщению Госавтоинспекции города, 28 и 29 ноября сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

Автоинспекторы призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение водителя ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем на севере Карелии.