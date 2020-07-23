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Водителей Петрозаводска ждет "Контроль трезвости"

Новости. Общество
12:39, 24 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
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В столице Карелии пройдут рейды по проверке водителей на трезвость, сообщили в Госавтоинспекции города.

С 24 по 26 июля автоинспекторы проведут профилактические мероприятия "Контроль трезвости".

Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее пьяный водитель внедорожника оказал неповиновение сотрудникам ГИБДД Карелии.

 

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