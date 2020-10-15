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Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки на трезвость

Новости. Общество
09:35, 16 Октября 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Госавтоинспекция Петрозаводска проведет в выходные профилактические мероприятия "Контроль трезвости".

Сотрудники ГИБДД выйдут 16, 17 и 18 октября в рейды. Водителей ждут массовые проверки в рамках профилактического мероприятия "Контроль трезвости", сообщили в Госавтоинспекции города.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

По данным ГИБДД, за 9 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 11 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 13 получили травмы.

За этот же период 556 нетрезвых водителей отстранены от управления транспортными средствами.

Ранее ГИБДД поблагодарила автомобилиста, остановившего в Петрозаводске пьяного водителя.

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Комментарии

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кир
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