Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки

Новости по теме
Загрузка...
В субботу, 26 октября, на территории столицы Карелии пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Сотрудники ГИБДД в ходе рейда будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.
За 9 месяцев 2019 года в Петрозаводске зарегистрировано 9 дорожно- транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, в которых 16 человек получили травмы.
"Уважаемые петрозаводчане, не преступайте закон сами и не допускайте, чтобы ваш родственник, близкий человек или просто знакомый садился за руль в состоянии опьянения! Пресекайте подобные нарушения или сообщайте о них в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44", - обращаются к водителям в ГИБДД.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.10.2019, 23:31
24.10.2019, 16:35
25.10.2019, 14:30
19.10.2019, 11:22
25.10.2019, 11:09
24.10.2019, 21:09
Аналитика
25.10.2019 10:56
Обществоведение
"Петрозаводский маньяк" рассказал в суде, за что убил девушек, избил до полусмерти знакомого и порезал несовершеннолетнюю подругу.
23.10.2019 16:40
22.10.2019 13:43
Чтиво
25.10.2019 14:30
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
25.10.2019 13:56
24.10.2019 14:32
22.10.2019 11:57
Медиа
16.10.2019 20:22
Опрос
Как вы относитесь к цирку с животными?
Комментарии