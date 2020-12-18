Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки

Госавтоинспекция карельской столицы предупреждает водителей о проведении массовых проверок.

19 декабря, в субботу, Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее в Карелии пьяный водитель вылетел с трассы и врезался в столб.