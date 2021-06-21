Водителей предупреждают о ремонте федеральной трассы в Карелии

С 22 июня на 24 километровом участке трассы А-121 «Сортавала» начнутся дорожные работы.

Как сообщает Госавтоинспекция Сортавалы, с сегодняшнего дня на автодороге федерального значения А-121 «Сортавала» начнутся дорожные работы, проводится они будут с 262 километра по 238 километр, в сторону Лахденпохского района. Специалисты АО «ВАД» будут менять асфальтно-бетонное покрытие на дороге.

В ГИБДД предупреждают водителей быть осторожнее при проезде данного участка, соблюдать разумный скоростной режим и требования дорожных знаков.

Ранее глава Карелии озвучил точные сроки окончания ремонта проблемных участков на трассе Петрозаводск-Суоярви.