890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Скончался житель Олонца, супруга которого добивалась его перевозки на гемодиализ в Лодейное Поле 6
Сегодня 08:20
Федеральный центр решил сломать систему местного самоуправления страны 15
16.12.2021 17:37
Владимир Лабинов о рыбных отходах из Мурманской области: «Это я дал команду привезти» (ВИДЕО) 14
16.12.2021 14:06
Глава Карелии: «Мы должны людям дать ощущение какой-то свободы» 34
16.12.2021 13:14

Водителей в Петрозаводске предупредили о запрете стоянки на одной из набережных города (ФОТО)

Новости. Общество
12:41, 17 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

Новости партнеров

На набережной Ла — Рошель по средам запрещена стоянка автомобилей.

Госавтоинспекция Петрозаводска обращает внимание водителей, что на набережной Ла — Рошель в Петрозаводске установлены дорожные знаки «Стоянка запрещена» с информационными табличками.

В ГИБДД напоминают, что за данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере полутора тысяч рублей, а также эвакуация транспортного средства на штрафстоянку.

Напомним, ранее ГИБДД Петрозаводска эвакуировала 16 мешавших уборке автомобилей с одной улицы города.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-17 13:01:17
типа снег будут чистить? Или просто бабло собрать?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
14.12.2021, 15:44
На «Зеленой тропе» в Петрозаводске планируется строительство автодороги

Аналитика

Сегодня 11:28
Обществоведение
Региональный оператор ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» дарит возможность «выйти из сумрака»
Региональный оператор готов отказаться от взыскания сумм за вывоз мусор с организаций малого и среднего бизнеса, но при одном условии.
Местное самоуправление загонят в округа 8
16.12.2021 17:15
Не частная территория
16.12.2021 15:59
Центр поморской культуры в музей, а поморский хор – в дом культуры
15.12.2021 17:49
«Живое общение – это синоним клиентоориентированности»
15.12.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

15.12.2021 14:38
Кофе со сливками
«От своих решений не отказываюсь» 22
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»