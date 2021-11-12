Водителей в Петрозаводске предупредили о запрете стоянки на одной из набережных города (ФОТО)

На набережной Ла — Рошель по средам запрещена стоянка автомобилей.

Госавтоинспекция Петрозаводска обращает внимание водителей, что на набережной Ла — Рошель в Петрозаводске установлены дорожные знаки «Стоянка запрещена» с информационными табличками.

В ГИБДД напоминают, что за данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере полутора тысяч рублей, а также эвакуация транспортного средства на штрафстоянку.

Напомним, ранее ГИБДД Петрозаводска эвакуировала 16 мешавших уборке автомобилей с одной улицы города.