Водителей в Петрозаводске ждут массовые проверки на трезвость

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска в понедельник утром проверят водителей на трезвость после выходных.

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в понедельник, 23 августа, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.



За 7 месяцев 2021 года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления более 400 водителей в состоянии опьянения, 35 из них сели за руль пьяными повторно. Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.