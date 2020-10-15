Водителем, снесшим павильон в Петрозаводске, оказалась пьяная пенсионерка

Госавтоинспекция Петрозаводска установила виновника аварии, произошедшей на Кукковке.

Напомним, в минувший четверг в 13.05 на перекрестке улиц Ровио и Парфенова водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение и торговый павильон.

Как сообщили в ГИБДД города, автомобилем управляла 57-летняя женщина, с признаками алкогольного опьянения. Водитель была доставлена в медорганизацию для освидетельствования, составлен административный материал. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, в эти выходные водителей Петрозаводска ждут массовые проверки на трезвость.