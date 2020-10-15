890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водителем, снесшим павильон в Петрозаводске, оказалась пьяная пенсионерка 4
Сегодня 12:26
Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом 3
15.10.2020 21:41
Роспотребнадзор: непривитых врачей и учителей могут отстранять от работы 2
15.10.2020 21:05
С Нового года будут введены новые правила перевозки детей
15.10.2020 20:40
Житель поселка Карелии, пропавший по дороге на работу, найден мертвым 3
Сегодня 11:38

Водителем, снесшим павильон в Петрозаводске, оказалась пьяная пенсионерка

Новости. Общество
12:26, 16 Октября 2020
фото: © кадр из видео/"Сампо.ру"
Загрузка...

Госавтоинспекция Петрозаводска установила виновника аварии, произошедшей на Кукковке.

Напомним, в минувший четверг в 13.05 на перекрестке улиц Ровио и Парфенова водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение и торговый павильон.

Как сообщили в ГИБДД города, автомобилем управляла 57-летняя женщина, с признаками алкогольного опьянения. Водитель была доставлена в медорганизацию для освидетельствования, составлен административный материал. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, в эти выходные водителей Петрозаводска ждут массовые проверки на трезвость.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Острый
2020-10-16 13:21:15
Будет что внукам рассказать!
однозначно
2020-10-16 13:01:50
В магнит торопилась очередь на кассе создать.
кир
2020-10-16 12:56:46
Продавец в ларьке описалась от удара машины. :)
David
2020-10-16 14:14:21
кир, Так это ты трудяга в ларьке сидела?! :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Чтиво

15.10.2020 14:22
Кофе со сливками
"Мы всегда в активном поиске"
Гости рубрики "Кофе со сливками" – Людмила Власова и Игорь Сидоренко – первопроходцы косметологической отрасли Карелии и основатели Северо-Западной косметологической школы.
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 8
13.10.2020 11:55
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 8
09.10.2020 14:16
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»