Водители двух бензовозов в Карелии получили штраф за слив топлива

Водители двух бензовозов оштрафованы на 10 тысяч каждый за то, что слили 100 литров бензина, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в марте 2019 года два водителя бензовоза, принадлежащего нефтяной компании, перевозили бензин и дизельное топливо из Петрозаводска в Пудож.

В пути следования водители договорились между собой о незаконном сливе нефтепродуктов и продаже их жителю Пудожского района. Они слили в заранее приготовленные канистры 100 литров нефтепродуктов и закопали емкости в снег на автомобильной стоянке, в последующем намереваясь получить денежные средства.

В судебном заседании подсудимые вину в инкриминируемом преступлении не признали.

Несмотря на отрицание причастности к преступлению, представленные государственным обвинителем доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Подсудимым назначено наказание в виде штрафа по 10 тысяч рублей каждому.

Верховным судом Республики Карелия приговор оставлен без изменения.