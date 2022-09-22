Водителя, севшего пьяным за руль, приговорили по уголовной статье в Карелии

Суд Олонецкого района Карелии вынес приговор водителю за то, что он сел пьяным за руль после того, как был лишен прав за такое же нарушение.

Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Суд установил, что 28 мая в Олонце сотрудники ДПС задержали подсудимого, когда она находился за рулем своего автомобиля ВАЗ 2115 в состоянии алкогольного опьянения.

Алкотестер показал наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в количестве 0,64 мг/л.

В ходе проверки выяснилось, что ранее водитель привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд признал его виновным по статье УК РФ и назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.