Водителя, севшего пьяным за руль, приговорили по уголовной статье в Карелии

Суд Олонецкого района Карелии вынес приговор водителю за то, что он сел пьяным за руль после того, как был лишен прав за такое же нарушение.
Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Суд установил, что 28 мая в Олонце сотрудники ДПС задержали подсудимого, когда она находился за рулем своего автомобиля ВАЗ 2115 в состоянии алкогольного опьянения.
Алкотестер показал наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в количестве 0,64 мг/л.
В ходе проверки выяснилось, что ранее водитель привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Суд признал его виновным по статье УК РФ и назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.
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