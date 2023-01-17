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Водителям напомнили о перекрытых дорогах в центре Петрозаводска из-за «Гипербореи»

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11:18, 11 Февраля 2023
фото: Администрация Петрозаводска

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В столице Карелии изменилась схема движения в связи с международным зимним фестивалем «Гиперборея-2023».

В Петрозаводске на время работы фестиваля «Гиперборея-2023» изменилась схема движения. На участке автодороги Набережного проспекта, от улицы Еремеева до проспекта Ленина, запрещена остановка автомобилей. 

Кроме того, проезд автомобилей запрещен по улице Еремеева (от Куйбышева до Набережного проспекта), по самому Набережному проспекту (от Еремеева до проспекта Ленина), по проспекту Ленина (от Набережного проспекта до Пушкинской улицы).

Изменения будут действовать до 21.00 12 февраля. Они необходимы, чтобы обеспечить безопасность гостям и участникам традиционного зимнего фестиваля, отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, на «Гиперборее» в Петрозаводске сварят огромный чан лохикейтто из 35 килограммов красной рыбы.

Появились и первые фотографии скульптур «Гипербореи-2023» в Петрозаводске

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