Водителю, отказавшемуся на трассе Карелии от проверки на опьянение, грозит штраф в 30 тысяч рублей

Инспекторы ГИБДД Карелии отстранили от управления автомобилем 48-летнего водителя на 412 км автодороги Кола Прионежского района.

По сообщению Госавтоиспекции Карелии, водитель, управлявший автомобилем "Хюндай", в нарушение правил выехал на полосу встречного движения. От проверки на состояние опьянения автомобилист отказался.

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Отказ от проверки на состояние опьянения, приравнивается к управлению автомобилем в состоянии опьянения. Водителю грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

За выезд на полосу встречного движения водителю грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления автомобилем до шести месяцев.

Решение примет суд, уточнили в ГИБДД Карелии.

Напомним, молодой водитель "семерки" в Карелии, совершивший смертельное ДТП в пьяном угаре, может лишиться свободы на 7 лет.