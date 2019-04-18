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Новости. Криминал
11:39, 18 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

"Военный" обокрал съемную квартиру в Петрозаводске

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Мужчина вынес из квартиры микроволновку и стиральную машину, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции установили подозреваемого - 50-летнего горожанина. Он по объявлению в Интернете нашел квартиру. Арендодателя он обманул: представился военным, который только что перевелся в столицу республики. Поэтому и денег у него нет - не успели перечислить. Стороны подписали договор найма с условием, что через 5 дней квартиросъемщик заплатит за жилье.

Хозяин жилого помещения обещанных денег не получил, клиент на звонки не отвечал. Тогда арендодатель отправился проверять квартиру. Там он не обнаружил микроволновую печь и стиральную машину, и позвонил в полицию.

Подозреваемый пояснил, что ни работы, ни денег у него не было. Жить было не на что, и он похитил чужое имущество. В результате преступных действий он незаконно выручил 750 рублей, а потерпевшему причинил ущерб в размере 11 тысяч рублей.

Также сотрудниками полиции было установлено место сбыта похищенного. Микроволновая печь и стиральная машина изъяты в ходе обыска.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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