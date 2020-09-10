Волгоградские опекуны доказали в суде свое право на ребенка из Карелии, которого получили без необходимых документов

Судебная тяжба между родителями и опекунами маленького Богдана из Карелии вышла на очередной круг.

Ранее петрозаводские органы опеки передали волгоградским опекунам мальчика Богдана, который был изъят у страдающей алкогольной зависимостью матери. После этого родственники ребенка обратились в суд с намерением вернуть Богдана, мотивировав свою позицию тем, что они не давали официального отказа от малыша. Истцами выступили отец Богдана Алексей Шевченко и бабушка ребенка Рената Шевченко.

Волгоградские опекуны, в свою очередь, настояли на ДНК-тесте на отцовство, поскольку его мать ранее сообщала, что папой ребенка может быть другой мужчина. Об этом сообщает "Первый канал".

Алексей Шевченко отказался от ДНК-теста. Судья вынес решение в пользу опекунов, поскольку отказ отца от тестирования мог быть трактован судом как подтверждение того, что он не является биологическим родителем.

Как пояснил "Столице на Онего" детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, таким образом, суд признал, что бывший супруг матери Богдана не является отцом ребенка. Опекуны успешно оспорили отцовство Алексея Шевченко, поэтому он уже не может считаться законным представителем мальчика и, соответственно, не может оспаривать решение опеки.

Петрозаводские родственники Богдана по-прежнему заявляют о намерении вернуть его в семью.

Геннадий Сараев добавил, что оспорить судебное решение можно только в случае согласия Алексея Шевченко на прохождение ДНК-теста.

Подробности запутанной истории - в тексте "Столицы на Онего".