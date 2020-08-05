В Петрозаводске начался суд по возвращению в семью ребенка, которого отдали без документов опекунам

В городском суде Петрозаводска началось рассмотрение дела по возвращению в родную семью годовалого Богдана, которого органы опеки передали опекунам в Волгоград, несмотря на то, что не было официального отказа от него родителей.

Сегодня в Петрозаводском городском суде состоялось предварительное слушание по делу передачи органами опеки годовалого ребенка в опекунскую семью в Волгоград без официального отказа от него.

Дело рассматривает судья Сергей Величко. Истцами в суде выступают родственники Богдана - отец и бабушка. Их интересы защищает адвокат Артем Черкасов. Ответчиком по делу отданного ребенка проходит отдел опеки администрации Петрозаводска.

"Сегодня прошло предварительное слушание, - рассказал адвокат Черкасов "Столице на Онего". - В рамках заседания суд окончил подготовку к рассмотрению дела по существу. Сегодня суд посчитал необходимым привлечь к участию в этом деле маму Богдана, так как она родительских прав не лишена, а также семью опекунов из Волгограда".

По словам адвоката, опекуны из Волгограда могут приехать на суд лично или прислать в качестве своего представителя юриста или иное лицо, а могут и вовсе отказаться принимать участие в процессе.

Кроме того, по словам Артема Черкасова, суд удовлетворил ходатайство об истребовании из прокуратуры Петрозаводска материалов проверки по заявлениям бабушки Богдана и его отца.

"Эти заявления касались вопросов передачи Богдана под опеку в чужую семью, - пояснил Черкасов. - Прокуратура проверку проводила, и по результатам проверки было вынесено представление в адрес руководителя дома ребенка о том, что были нарушены положения части 1 статьи 121 Семейного Кодекса РФ".

Как сообщалось ранее, в Карелии разгорается скандал вокруг годовалого Богдана, которого сотрудники полиции в новогодние праздники забрали у пьяной матери на улице, а через два месяца органы опеки передали в приемную семью за тысячу километров от Карелии, не посмотрев на то, что отсутствовало официальное заявление от родителей об отказе от ребенка.

Подробную историю о Богдане читайте здесь.