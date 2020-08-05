890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске начали благоустраивать Рускеальский проезд
05.08.2020 18:40
Глава Карелии рассказал еще о 13 жертвах COVID-19, которые не вошли в статистику 3
Сегодня 10:32
Затянувшееся дело 1
05.08.2020 16:14
В Ленобласти 17-метровое судно "остановит" движение на "Коле"
05.08.2020 18:20
В Карелии ищут рыбака, пропавшего на Сямозеро три дня назад 1
05.08.2020 16:11
Составлен рейтинг самых популярных новых бюджетных иномарок в России
05.08.2020 16:47

В Петрозаводске начался суд по возвращению в семью ребенка, которого отдали без документов опекунам

Новости. Общество
12:35, 06 Августа 2020
фото: © pixabay
Загрузка...

В городском суде Петрозаводска началось рассмотрение дела по возвращению в родную семью годовалого Богдана, которого органы опеки передали опекунам в Волгоград, несмотря на то, что не было официального отказа от него родителей.

Сегодня в Петрозаводском городском суде состоялось предварительное слушание по делу передачи органами опеки годовалого ребенка в опекунскую семью в Волгоград без официального отказа от него.

Дело рассматривает судья Сергей Величко. Истцами в суде выступают родственники Богдана - отец и бабушка. Их интересы защищает адвокат Артем Черкасов. Ответчиком по делу отданного ребенка проходит отдел опеки администрации Петрозаводска.

"Сегодня прошло предварительное слушание, - рассказал адвокат Черкасов "Столице на Онего". - В рамках заседания суд окончил подготовку к рассмотрению дела по существу. Сегодня суд посчитал необходимым привлечь к участию в этом деле маму Богдана, так как она родительских прав не лишена, а также  семью опекунов из Волгограда".

По словам адвоката, опекуны из Волгограда могут приехать на суд лично или прислать в качестве своего представителя юриста или иное лицо, а могут и вовсе отказаться принимать участие в процессе.

Кроме того, по словам Артема Черкасова, суд удовлетворил ходатайство об истребовании из прокуратуры Петрозаводска материалов проверки по заявлениям бабушки Богдана и его отца.

"Эти заявления касались вопросов передачи Богдана под опеку в чужую семью, - пояснил Черкасов. - Прокуратура проверку проводила, и по результатам проверки было вынесено представление в адрес руководителя дома ребенка о том, что были нарушены положения части 1 статьи 121 Семейного Кодекса РФ".

Как сообщалось ранее, в Карелии разгорается скандал вокруг годовалого Богдана, которого сотрудники полиции в новогодние праздники забрали у пьяной матери на улице, а через два месяца органы опеки передали в приемную семью за тысячу километров от Карелии, не посмотрев на то, что отсутствовало официальное заявление от родителей об отказе от ребенка.

Подробную историю о Богдане читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-08-06 14:20:19
«Россия может подняться с колен и как следует огреть»
Изя
2020-08-06 14:24:18
Вася, 2% паразитов на шее народа мешают , не иначе )) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

05.08.2020 16:14
Обществоведение
Затянувшееся дело 1
Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер единоборств, спортсмен Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 6
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 2
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»