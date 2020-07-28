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Вологодские реставраторы вернут в Карелию разобранный по бревнам Дом смотрителя "Марциальных вод" (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:50, 29 Июля 2020
фото: © кадр из видео
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Реставраторы завершают восстановление Дома смотрителя курорта "Марциальные воды" в Вологодской области.

Здание перевезли из Карелии в музей под открытым небом еще осенью прошлого года. Рабочие занимались основным корпусом, оконно-дверными колодами и рамами. В ближайшие недели процесс будет окончен, сообщили вести35.рф.

"В феврале начались восстановительные работы, когда пришел зимний лес.  Нижние венцы у нас заменены, поскольку они уже сгнили. В процессе реставрационных работ были заменены еще порядка 20 процентов древен. Также были сделаны протезы, восстановлены колоды оконные и рамы", – рассказал руководитель ООО "Вологодские реставраторы" Владимир Новоселов.

Дом смотрителя курорта "Марциальны воды" был построен в 1830 году. Конструкции дома-памятника после маркировки и разборки были перевезены для реставрации на производственную базу подрядчика в Вологодскую область. Это связно с тем, что памятник расположен в пределах 1 пояса зоны горно-санитарной охраны месторождения минеральных лечебных подземных вод "Марциальные воды", производство реставрационных работ на месте невозможно.

Завершить реставрацию вологодские реставраторы планируют к августу. Сейчас работы выполнены на 95 процентов. Остался последний важный элемент – крыльцо.

Напомним, памятник реставрируют в рамках подготовки к 100-летию республики. В конце года в Доме смотрителя откроется обновленная экспозиция филиала Национального музея Карелии.

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