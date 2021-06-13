Волонтеров просят помочь в поисках тел утонувших в Медвежьегорском районе супругов

В Карелии родные погибшей на озере семьи с детьми просят волонтеров и группы водолазов помочь в поисках тел супругов.

«Вчера в Медвежьегорском районе утонула семья с двумя детьми. Тела малышек спасатели нашли, а вот взрослых нет. Завтра последний день официальных поисков.

Кто может помочь в поисках или имеет связи с группами водолазов, прошу откликнуться. Вдруг найдутся те, кто сможет помочь», - с таким призывом обратились родственники.

Телефон для связи – 8 911 426 42 32 Юлия, либо – 8 911 426 43 34 Анастасия.

Напомним, в акватории озера Кумчезеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети – две девочки трех и шести лет. Вся семья утонула. Тела детей были извлечены спасателями в тот же день. Поиск родителей в данный момент продолжается.

По факту гибели семьи из четырех человек на озере Кучмозеро в Медвежьегорском районе следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело.