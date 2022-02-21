Волонтерский штаб для оказания помощи жителям Донбасса открылся в Петрозаводске

С 22 февраля на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта организован сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР И ЛНР, сообщили в правительстве Карелии.

В Карелии, как и по всей России, развертывается волонтерский штаб для оказания помощи жителям Донбасса. Его главная задача — скоординировать сбор и распределение гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев.

«С Юго-Востока Украины в Россию приезжают тысячи людей: семьи с детьми, женщины, старики. Границу с Ростовской областью пересекли уже более 80 тысяч человек, большинство из которых граждане России. Соотечественников направляют и в другие регионы. Карелия также готова помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик. В рамках акции #МЫВМЕСТЕ на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта с сегодняшнего дня организован сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса», — рассказала заместитель премьер-министра правительства Карелии Лариса Подсадник.

Как сообщила руководитель регионального исполкома ОНФ в Республике Карелия Екатерина Филатова, в качестве помощи принимаются средства личной гигиены и индивидуальной защиты, детские канцелярские принадлежности, продукты первой необходимости с длительными сроками хранения, постельные принадлежности, пластиковая посуда, товары по уходу за детьми и другое. Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в упаковке и с этикетками. Собранные вещи будут отправлять в пункты временного размещения в регионах России.

Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса находится в Петрозаводске на ул. Дзержинского, 3, каб. 67. Он открыт в будние дни с 9.00 до 18.00. Здесь будут работать как сотрудники регионального исполкома, так и представители волонтерских объединений Карелии.

Всю необходимую информацию можно узнать по телефону 59-57-84, а также в официальных группах регионального отделения ОНФ Карелии в социальных сетях.