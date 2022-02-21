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Волонтерский штаб для оказания помощи жителям Донбасса открылся в Петрозаводске

Новости. Общество
15:10, 22 Февраля 2022
фото: © onf.ru

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С 22 февраля на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта организован сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР И ЛНР, сообщили в правительстве Карелии.

В Карелии, как и по всей России, развертывается волонтерский штаб для оказания помощи жителям Донбасса. Его главная задача — скоординировать сбор и распределение гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев.

«С Юго-Востока Украины в Россию приезжают тысячи людей: семьи с детьми, женщины, старики. Границу с Ростовской областью пересекли уже более 80 тысяч человек, большинство из которых граждане России. Соотечественников направляют и в другие регионы. Карелия также готова помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик. В рамках акции #МЫВМЕСТЕ на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта с сегодняшнего дня организован сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса», — рассказала заместитель премьер-министра правительства Карелии Лариса Подсадник.   

Как сообщила руководитель регионального исполкома ОНФ в Республике Карелия Екатерина Филатова, в качестве помощи принимаются средства личной гигиены и индивидуальной защиты, детские канцелярские принадлежности, продукты первой необходимости с длительными сроками хранения, постельные принадлежности, пластиковая посуда, товары по уходу за детьми и другое. Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в упаковке и с этикетками. Собранные вещи будут отправлять в пункты временного размещения в регионах России.     

Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса находится в Петрозаводске на ул. Дзержинского, 3, каб. 67. Он открыт в будние дни с 9.00 до 18.00. Здесь будут работать как сотрудники регионального исполкома, так и представители волонтерских объединений Карелии.

Всю необходимую информацию можно узнать по телефону 59-57-84, а также в официальных группах регионального отделения ОНФ Карелии в социальных сетях.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
экcперд
2022-02-22 15:44:46
Уверен, что олонецкий молочный комбинат поможет детям донбасса своими качественными молочными продуктами.
petronik
2022-02-22 15:29:47
Вообще-то, спектакль уже заканчивается.
in
2022-02-22 15:23:46
Наталья Ермолина единственная из агрекалчнутой тусовки взяла на себя смелость оказать гуманитарную помощь. Респект и уважуха.
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