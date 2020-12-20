Волонтеры отправятся в экспедиции по рекам Карелии для сбора мусора

В Карелии стартовал проект "Чистые реки", в рамках которого должны состояться экологические экспедиции по речным маршрутам республики.

Проект "Чистые Реки" должен объединить 300 эковолонтёров со всей России. Летом 2021 года волонтеры под наблюдением специально обученных инструкторов проведут экологические сплавные экспедиции по речным маршрутам Карелии. Длительность экспедиций составит от 2 до 9 дней. Набор эковолонтёров начнётся в марте-апреле. Об этом сообщает Общественная палата Карелии.

На данный момент анонсирован предварительный график экосплавов на лето 2021 года. Среди маршрутов: Сяпся - Шуя, Шуя ниж., Шуя верх., Укса, Кереть, Писта, Чирко-Кемь и другие водоемы.

Сообщается, что в ближайшее время начнётся бесплатное обучение на инструкторов водного туризма. Предполагается, что они будут учиться дистанционно с практикумом в мае следующего года. В ходе готовящихся летних экспедиций планиурется проведение сбора мусора и благоустройство туристических стоянок.

Ранее сообщалось, что тушить пожары и спасать людей в Петрозаводске начали добровольцы из числа студентов.