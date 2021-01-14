Волонтеры привозят воду больным COVID-19 и одиноким пенсионерам в городе Карелии

В Питкяранте добровольцы помогают с доставкой воды больным коронавирусом и одиноким пенсионерам, которые ограничены в передвижениях.

Волонтеры в Питкяранте привозят питьевую воду из городских магазинов нуждающимся. Об этом информирует паблик "Питкярантский район".

"Заявки принимаются от граждан, находящихся на обсервации с диагнозом коронавирус и одиноких маломобильных пенсионеров", - говорится в сообщении.

В посте опубликован график подвоза воды и контактный телефон для связи.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске волонтёры "Сбормобиля" в 2020 году приняли на переработку около 100 тонн вторсырья.