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Волонтеры собирают добровольцев для поиска пропавшего в лесу Прионежья жителя Карелии

Новости. Общество
08:50, 27 Января 2021
фото: читатель "Столицы на Онего"
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Евгений выехал на своем автомобиле 8 января и пропал, родные верят, что его можно найти.

В социальной сети волонтеры собирают добровольцев, чтобы помочь родным пропавшего Евгения С. Его найти.

"Уже многие слышали и знают историю, что 8 января пропал Евгений Саян, - пишут волонтеры. - Его семья ищет каждый день! Ездят даже ночью по 5-7 человек, но на такую большую территорию, такое количество народа, это очень мало! Мы решили помочь семье и организовать сбор людей на поиски Жени".

По информации волонтеров, сбор состоится в субботу, 30 января, в 9.30 в селе Деревянное на площади, где "Магнит" и "Беккер".

Всех, кто сможет поехать, просят написать в комментариях, чтобы организаторам понимать, сколько человек выйдет на поиски, и подготовить план.

Волонтеры обращаются также и к жителям п.Ладва, Ладва-Ветка и Пай.

"Поиски будут проходить на вашей родной территории: многие из вас знают каждое дерево и тропинку. Помогите! У Вас сбор будет в 10.30 на площади в посёлке Ладва-Ветка. С Деревянного мы все приедем тоже на Ветку", - сообщили волонтеры.

Организаторы предупреждают добровольцев, что одежда должна быть соответствующая: Вы не в парк идёте, а в лес, там сугробы. Необходимо надеть высокую зимнюю тёплую обувь, тёплую одежду, шапку, шарф, рукавицы.

Напомним, в Карелии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины и женщины. По версии следствия, восьмого января этого года мужчина и женщина на машине выехали в направлении поселка Пай Прионежского района. Впоследствии сгоревший автомобиль, на котором передвигались пропавшие, был обнаружен в лесном массиве в 30 километрах от поселка Пай.

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