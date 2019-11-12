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Новости. Общество
10:02, 12 Ноября 2019
фото: talvi-ukko.ru

Волшебники из Карелии вошли в список популярных Дедов Морозов России

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Морозец Паккайне и Талви Укко из Карелии попали в число самых популярных новогодних персонажей страны.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций этих волшебников, пишут РИА Новости со ссылкой на ТурСтат.

Главный российский Дед Мороз в день рождения, 18 ноября, зажигает огни на новогодней елке. С 16 по 18 ноября с личным новым годом его будут поздравлять Баба-Яга, Царь Берендей, Царевна-лягушка, Иван Царевич, Золотая рыбка, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Кыш Бабай и его дочка Кар Кызы ждут гостей в резиденции в селе Яна Кырлай в 80 километрах от Казани. Там также можно встретить сказочных героев — это Шурале (Лесной Дух), сильный Батыр (Богатырь), Убырлы Карчык (Баба Яга), дружелюбный Шайтан (Черт), древний Аждаха (Змей Горыныч) и красивая Алтынчеч (Златовласка).

Далее в списке популярных новогодних персонажей — карельский Морозец Паккайне, который принимает гостей в Олонце, и его брат — Талви Укко из Чалны.

Бурятский Дед Мороз Саган Убген (Сагаан Убугун) или "Белый Старец" готов встретить туристов в Улан-Удэ.

Удмуртский Тол Бабай вместе с помощницей Лымы Ныл ждет посетителей в резиденции в селе Шаркан.

Марийский Юшто Кугыза вместе с внучкой Лумудыр принимает гостей в селе Кукнур. Мордовский Якшамо Атя — в селе Кивать, а ямальский Ямал Ири — в поселке Горнокнязевск.

Встретиться с чувашским Хель Мучи и его внучкой Юр Пике можно, приехав в этнокомплекс деревни Кшауши, а тувинский Соок Ирей ожидает туристов в Кызыле.

Напомним, популярных Дедов Морозов можно будет встретить на фестивале "Олонецкие игры Дедов Морозов", который откроется 30 ноября в Олонце уже в 29 раз. Тема фестиваля этого года "В ожидании чуда…". Хозяином праздника будет карельский Морозец Паккайне. Он уже готовит для коллег испытания и сюрпризы.

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Комментарии

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zanoza
2019-11-12 11:27:28
Весёлая работёнка у разного рода Дедов Морозов :)
кир
2019-11-12 11:00:13
Насаждаете дрова бесплатно "коренным", дедов морозов неизвестных. Зачем раздор делаете?
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