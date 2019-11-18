Вооруженный пенсионер в Карелии потребовал прекратить дорожные работы

В одном из микрорайонов Петрозаводска дорожные рабочие стали участниками инцидента, сообщили в МВД Карелии.

К ним обратился вооруженны прохожий и потребовал прекратить ремонт дорог. Рабочие отобрали у него оружие.

В полиции выяснили, что это было огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом из сигнального пистолета. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в незаконном хранении оружия – 61-летнего петрозаводчанина.

Пенсионер пояснил, что нашел пистолет на остановке.

Возбуждено уголовно дело.

Ранее бойцы Росгвардии задержали в магазине двух "покупателей" с пистолетами.