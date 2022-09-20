Вопросы вакцинации обсудят на планерке в администрации Петрозаводска

Очередное планерное совещание в администрации города посвятят сезонной вакцинации.

В понедельник, 3 октября, в администрации Петрозаводска состоится еженедельное открытое планерное совещание, посвященное сезонной вакцинации. С докладом перед горожанами выступит доцент ПетрГУ, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Карелии, эпидемиолог городской поликлиники №4 Людмила Рубис, рассказали в мэрии.

Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.

Ранее глава Минздрава Карелии сообщил о ходе вакцинации жителей республики от гриппа.