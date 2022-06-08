Вор лишил спящую жительницу Карелии почетного звания

В Беломорске у спящей 91-летней бабушки украли деньги, продукты и удостоверение почетного гражданина города.

В минувшую среду в беломорскую полицию обратилась 91-летняя горожанка и рассказала, что, пока она спала, в её квартиру проник неизвестный и похитил принадлежащее ей имущество. Предметами преступного посягательства стали 4 000 рублей, золотое кольцо, удостоверение почётного гражданина города и продукты питания. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 44-летнего ранее имевший проблемы с законом беломорчанин. Рецидивиста задержали по горячим следам. Он дал признательные показания.

По словам мужчины, июньским утром он искал себе пропитание. Зашёл в подъезд дома, где проживает пенсионерка, постучал в её дверь и попросил еду. Та, пожалев незнакомца, открыла и угостила его бутербродом. Спустя несколько часов он вновь наведался к пожилой женщине. Квартира была не заперта. Тогда, по версии правоохранителей, беломорчанин прошел в комнату, увидел крепко спящую хозяйку жилища, затем, воспользовавшись этим, похитил ее личные вещи и скрылся. Своей добычей он распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Карелии юный взломщик обокрал две соседние квартиры.